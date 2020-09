Romania: Camera approva dichiarazione su violazione dei diritti umani fondamentali in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest ha approvato una dichiarazione sulla violazione dei diritti umani fondamentali in Bielorussia. Il Parlamento romeno esprime così la sua solidarietà al popolo bielorusso, chiede la fine delle violenze contro le proteste pacifiche e ritiene necessaria una "reazione più articolata" della comunità internazionale qualora la situazione non migliori urgentemente. La scorsa settimana, anche il Senato romeno aveva adottato una simile dichiarazione. D'altra parte, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha invitato le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente le persone incarcerate per motivi politici prima e dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto, ricordando che l'Ue imporrà sanzioni ai responsabili di violenza, repressione e falsificazione dei risultati elettorali. Una manifestazione organizzata a Minsk, domenica, per il quarto fine settimana consecutivo, ha visto scendere in piazza oltre migliaia di persone, nonostante un impressionante dispiegamento delle forze dell'ordine e dell'Esercito. Secondo le autorità, sono state arrestate più di 600 persone. (Rob)