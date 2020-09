Ambiente: Coldiretti Lazio, danni per agricoltori da incendio Loas, chiediamo risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingenti i danni all’agricoltura determinati dall’incendio che lo scorso 9 agosto si è sviluppato nella società Loas Italia Srl di Aprilia, che si occupa di stoccaggio e smaltimento di rifiuti ​non pericolosi. Lo afferma Coldiretti Lazio in una nota. "I risultati della diossina nei campionamenti effettuati sull’area interessata dal rogo sono prossimi alla normalità, ma il sindaco di Aprilia il 31 agosto ha emesso una nuova ordinanza, che vieta il raccolto e il consumo da parte delle aziende agricole dei prodotti coltivati nei terreni che si trovano nel raggio di due chilometri dallo stabilimento. Stop quindi a frutta e verdura, ma anche ai prodotti di origine animale come latte e derivati. Un danno enorme per le aziende interessate e già vessate dall’emergenza sanitaria, ora costrette ad affrontare anche gli ingenti danni provocati dall’incendio. E nulla è stato chiarito dalle istituzioni in merito ai risarcimenti o possibili compensazioni", continua Coldiretti. "Si tratta di un’area particolarmente preziosa per l’economia agricola del territorio, in cui si coltivano prodotti inseriti nel sistema di qualità della provincia di Latina, come i kiwi Igp, l’olio extravergine di oliva Dop, la mozzarella e la ricotta di bufala Dop. La provincia di Latina, rappresenta da sola il 50 per cento della superficie agricola utilizzata orticola regionale e il 20 per cento delle coltivazioni di frutta, con una copertura che arriva al 75 per cento nel caso di kiwi". (segue) (Com)