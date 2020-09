Ambiente: Coldiretti Lazio, danni per agricoltori da incendio Loas, chiediamo risarcimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non replichiamo alle ricostruzioni strumentali di natura politica, avallate da associazioni ambientalistiche, alle quali si è prestata anche certa stampa, parlando di 'terra dei fuochi'. Ribadiamo che stando a quanto emerge dai campioni prelevati da Arpa Lazio, mediante l’installazione di un campione ad alto volume in prossimità dell’impianto, si evidenziano valori prossimi alla normalità. L’area attualmente interessata dall’ordinanza del sindaco di Aprilia che vieta la raccolta e il consumo di prodotti vegetali e animali, inoltre, è estremamente limitata e circoscritta a due chilometri. Non può dunque che essere considerata strumentale e fuorviante una ricostruzione che fa riferimento alla 'terra dei fuochi' - aggiunge Coldiretti Lazio nella nota.- Il danno deve essere gestito in maniera realistica e a riguardo facciamo appello al senso di responsabilità dell’azienda Loas, nei confronti della quale avvieremo un’azione legale volta ad ottenere un risarcimento danni a favore delle aziende agricole interessate. Ci auguriamo di poter contare sul supporto della Regione Lazio al fine di costruire un percorso oggettivo a sostegno degli agricoltori coinvolti". (Com)