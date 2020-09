Milano: Boccalini (Taxiblu), traffico già al collasso, Comune incapace di approntare piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emilio Boccalini presidente di Taxiblu il traffico a Milano "è già al collasso". "Francamente - spiega in una nota - ero certo che le previsioni di criticità alla viabilità milanese che abbiamo più volte ipotizzato si sarebbero, purtroppo, avverate, ma non così presto. E invece già ieri, secondo giorno di questa settimana, noi tassisti come i cittadini milanesi abbiamo assistito e avuto la conferma della palese incapacità dell’amministrazione comunale nell'approntare un piano traffico, soprattutto nel momento così difficile legato alla pandemia". "Oltretutto - aggiunge - in una città dove ancora non sono cominciate le fiere, gli eventi programmati e le scuole. Appare chiaro che la gente a Milano sceglie di non usare i mezzi pubblici ma preferisce maggiormente spostarsi con mezzi privati, automobili soprattutto. In una città dove si sono ristrette senza criterio le principali arterie stradali per fare largo a delle ciclabili anche dove se ne poteva fare francamente a meno. Con buona pace degli automobilisti bloccati e rallentati in questi primi giorni di settembre manco fosse una settimana di dicembre a ridosso del Natale". "Quando poi si cominceranno ad accendere i riscaldamenti - conclude Boccalini - la città temo rischierà seriamente di trasformarsi in una 'camera a gas' invasa dai fumi di scarico. Altro che 'città green'". (com)