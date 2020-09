Francia: direttore ospedale Marsiglia, coronavirus ha subito una "sovramutazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore Didier Raoult, direttore dell'ospedale universitario di Marsiglia, ha dichiarato che le sue équipe hanno riscontrato una "sovramutazione" del coronavirus, che "probabilmente non è una cattiva notizia". "Abbiamo individuato sette mutanti che sono circolati", ha detto Raoult ai microfoni dell'emittente radiofonica "Radio Clasique". "Le mutazioni che vediamo sono associate alla degradazione degli organismi (del virus). Quando succede, significa che va male per la bestiola", ha detto lo specialista, che nei mesi scorsi è finito al centro di forti polemiche per aver difeso l'utilizzo dell'idrossiclorochina nel trattamento contro il Covid-19. Raoult ha poi evocato la situazione sanitaria a Marsiglia. "Ci sono sempre persone sul bordo della crisi di nervi, ma non siamo né disperati né sconvolti. Per me la situazione non è drammatica", ha detto. (Frp)