Spagna: ministro Difesa, su vicenda Juan Carlos premier non era tenuto ad informare Iglesias

- In merito alle trattative tra il governo e la Casa reale sull'abbandono del paese da parte de re emerito Juan Carlos il primo ministro Pedro Sanchez "non è tenuto a rendere conto" di questioni di sua competenza al Consiglio dei ministri. Lo ha affermato in un'intervista a "Telecinco" la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles nel commentare le parole del vicepremier Pablo Iglesias che ieri aveva rivelato come il premier Sanchez si fosse scusato con lui dopo "forti dissapori" per non averlo informato. "La legge dice che il premier è al di sopra del vicepremier" ed è "responsabile di coordinare l'azione del governo", ha evidenziato. (Spm)