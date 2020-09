Coronavirus: Parente (Iv), bene proroga Stato emergenza ma ripristinare iter ordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al Covid-19 non può essere uno sprint ma una maratona: dobbiamo lavorare insieme per riprendere la normalità di iter legislativo, compatibilmente con la fase epidemiologica, che ci induce ora ad un periodo non breve, ma di convivenza controllata del virus. Così la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità a Palazzo Madama, intervenendo in aula. “Come Italia viva siamo stati tra le forze politiche che hanno sollecitato informative del governo, prima di definire i Dpcm per ripristinare la centralità del parlamento: la proroga dello Stato di emergenza fino al 15 ottobre si rende necessaria dalla situazione epidemiologica ancora molto instabile, visto che stiamo vivendo in questi giorni un aumento dei contagi”, ha detto, sottolineando che molti degli interventi straordinari del governo per contenere gli effetti dell'epidemia, nei loro presupposti di efficacia, sono “strettamente legati alla dichiarazione dello Stato di emergenza come la questione delle mascherine, l'assunzione del personale nelle professioni sanitarie, o ancora i fondi di solidarietà per medici e personale sanitario e lo smart working per i disabili”. È giusto, ha continuato, prorogare oggi lo Stato di emergenza, ma prendiamoci un tempo come governo e Parlamento per ripristinare gradualmente un iter delle norme, magari semplificato, ma ordinario anche con la definizione più organica di piani pandemici e protocolli comuni per dare maggiore chiarezza di interventi al paese. (Rin)