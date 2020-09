Difesa: incursioni aerei da combattimento cinesi nello spazio aereo di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi aerei da combattimento cinesi sono entrati oggi nello spazio aereo a sud-ovest di Taiwan. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa taiwanese che ha parlato di un'azione "destabilizzante e che ha minacciato la pace regionale". Secondo il ministero, caccia cinesi Su-30 e J-10 sono entrati nella "zona di risposta" di Taiwan a sud-ovest. "Il ministero condanna solennemente le azioni della parte cinese che danneggiano la pace e la stabilità della regione", ha affermato. Secondo quanto riferito dal quotidiano taiwanese "Liberty Times", Taiwan avrebbe emesso 24 avvertimenti verbali via radio per invitare i velivoli cinesi a uscire dallo spazio aereo. Le forze armate di Taiwan hanno poi rassicurato la popolazione dicendo che sono in grado di rispondere rapidamente e in modo appropriato a tali incursioni. (Cip)