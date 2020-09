Francia: gruppo Auchan annuncia tagli per oltre mille posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Auchan Retail France, attivo nella grande distribuzione, ha annunciato un taglio di 1.475 posti di lavoro in Francia per adattare "la sua organizzazione alle nuove aspettative dei consumatori e dei cittadini". Lo scorso anno la società ha lanciato il piano Auchan 2022 che porterà a un risparmio di 1,1 miliardi di euro. La direzione ha precisato in un comunicato che 1.475 posti "saranno soppressi, di cui dieci vacanti, e 377 posti saranno creati". "Dopo una prima tappa di messa in atto annunciata nel gennaio 2020, i cui primi risultati sono tangibili, Auchan Retail France passa alla seconda fase del suo piano di trasformazione", fa sapere il gruppo.(Frp)