Colleferro: Lollobrigida (Fd'I), sottosegretario Morani si dimetta per malafede o incapacità

- "Il sottosegretario Morani insiste con la macchina del fango e condivide sui suoi social post di profili palesemente falsi, come già appurato in queste ore dagli inquirenti a proposito di tal Manlio Germano (personaggio del film 'Caterina va in città'), nel tentativo di accostare i carnefici del giovane Willy a Fratelli d'Italia. E' semplicemente squallido che un rappresentante delle Istituzioni utilizzi questi mezzi per screditare gli avversari politici. Torniamo a chiedere con decisione le sue dimissioni, o per palese malafede o per manifesta incapacità. Scelga lei". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una nota. (Com)