Ambiente: a Milano-Bicocca progetto di ricerca per sviluppare plastica biodegradabile al 100 per cento

- Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di "100% Bioplastica", progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su produzioni dal basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra di "100% Bioplastica" è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (pla) completamente biobased. "L'utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda Branduardi – ha un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo viene comunque smaltito in discariche". (segue) (com)