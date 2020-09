Ambiente: a Milano-Bicocca progetto di ricerca per sviluppare plastica biodegradabile al 100 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall'1 al 5 per cento". In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. "Il pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. (segue) (com)