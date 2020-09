Ambiente: a Milano-Bicocca progetto di ricerca per sviluppare plastica biodegradabile al 100 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il primo step di raccolta fondi - aggiunge - "creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccanich",. Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento della metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. "Considerato l'impatto qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile immaginare di potere, dall'oggi al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo", conclude la ricercatrice. (com)