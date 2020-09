Roma: 3 pistole rubate e 7 chili di hashish dentro box a Ponte di Nona, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due semi-automatiche calibro 9, una calibro 7.65 e, poco distante, 38 panetti di "fumo" trovati dalla Polizia di Stato in un garage abbandonato di Ponte di Nona. Gli investigatori del commissariato Appio, coadiuvati dalla Squadra mobile, durante un'estesa indagine, hanno notato un andirivieni sospetto di persone che, di giorno e di notte, frequentavano un garage in disuso ed apparentemente abbandonato. In uno dei box gli agenti hanno trovato una vecchia utilitaria, il cui proprietario risulta deceduto da diversi anni, ed all'interno della stessa erano nascoste le 3 pistole perfettamente funzionanti e complete di caricatori. L'attività di polizia è proseguita con l'ausilio delle unità cinofile. Uno dei cani antidroga ha "segnalato" un altro box che aveva la saracinesca abbassata ma non chiusa: effettivamente in un soppalco è stata trovata una borsa con all'interno 38 panetti di hashish, sui quali era impressa l'effige del lottatore Mc Gregor. Nello stesso box è stata inoltre rinvenuta una moto da cross, verosimilmente provento di furto e probabilmente utilizzata per la commissione di reati. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che le 3 pistole sono state rubate in tempi diversi, mentre la droga ha un peso di circa 7 chili. (Rer)