Cina-Corea del Nord: Xi si congratula con Kim nel 72mo anniversario della Repubblica nordcoreana

- La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Repubblica democratica popolare di Corea (Rpdc, Corea del Nord) ed è pronta a lavorare con il leader nordcoreano Kim Jong-un per portare avanti il tradizionale rapporto bilaterale di collaborazione. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni inviato a Kim in occasione del 72mo anniversario di fondazione della Rpdc. "La tradizionale amicizia Cina-Corea del Nord è una risorsa preziosa condivisa dalle due parti, due paesi e due popoli. Dallo scoppio della pandemia di Covid-19 le due nazioni si sono sostenute e aiutate a vicenda, approfondendo ulteriormente la loro amicizia", ha dichiarato Xi. Il leader cinese ha affermato di attribuire grande importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e di essere pronto a lavorare con Kim per portare avanti le tradizionali relazioni amichevoli bilaterali e ottenere nuovi risultati, al fine di servire meglio i due paesi e i popoli e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità regionali .(Cip)