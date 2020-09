Scuola: Gelmini, Azzolina non conosce realtà, governo ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Azzolina vive in un universo parallelo e non conosce completamente la realtà delle scuole italiane: alla Camera la titolare di viale Trastevere ha parlato di tempo pieno, di banchi monoposto, di nuovi docenti, di avvio dell'anno scolastico tranquillo in tutto il paese; un quadro che non corrisponde alla situazione che stanno vivendo alunni e professori. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Il tempo pieno chissà quando verrà garantito, in questi giorni le famiglie stanno apprendendo gli orari di entrata e di uscita di bambini e ragazzi: tra lezioni scaglionate, tempo scuola non garantito e mense ancora in forse, i genitori dovranno fare i salti mortali per conciliare lavoro e cura dei figli”, ha detto, aggiungendo che il distanziamento sociale “semplicemente non esisterà”, dal momento che “i banchi monoposto, nonostante gli annunci del commissario Arcuri, non sono arrivati”. Sui nuovi docenti, ha continuato, è “caos totale”, con 60 mila cattedre che ancora mancano e i concorsi che si faranno dopo il ritorno tra i banchi. “L'avvio dell'anno scolastico è un'incognita per paese, studenti, professori, presidi e famiglie, e il governo dovrà rispondere di quanto accadrà: non è possibile che su tutto ciò il Parlamento non discuta in nome di incomprensibili appelli a lasciare fuori la politica dalle scuole”, ha concluso. (Com)