Verbania: 13 nuove antenne per il wi-fi libero grazie a 15 mila euro in arrivo dall'Ue

- Tredici nuove antenne per il wi-fi libero sono stata installate a Verbania dall'Amministrazione Comunale. In totale sono ora 27. E' successo nell'ambito di WIFI4EU, programma pluriennale di finanziamento dell'Unione Europea finalizzato a fornire connettività Wi-Fi gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine a Comuni di tutta Europa. Il Comune di Verbania è risultato vincitore del bando nell’anno 2019 e ha ottenuto un finanziamento di 15 mila euro per realizzare l’estensione della rete Wi-fi comunale. Con questo finanziamento europeo il Servizio Informatico del Comune ha acquistato e installato 13 nuove antenne che vanno ad aggiungersi alle 14 già presenti sul territorio comunale e finanziate negli scorsi anni direttamente dal Comune. Le nuove installazioni, che saranno a breve indicate con la segnaletica di riferimento, sono ubicate presso: tutte le sale di attesa delle sedi Comunali (Palazzo di Città, sede di via F.lli Cervi, sede di via Brigata Val Grande Martiri); Palazzo Flaim; Farmacia Comunale; Villa Giulia e parco di Villa Giulia; Campo da calcio di Fondotoce e parco giochi; Circolo ARCI di Trobaso via Renco. (Rpi)