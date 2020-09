Corea del Nord: Kim riceve messaggi da diversi leader stranieri per il 72mo anniversario della Repubblica nordcoreana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messaggi di felicitazioni, in cui si augura pace e prosperità al popolo nordcoreano, sono giunti anche da Ram Nath Kovind, presidente della Repubblica dell'India; Khaltmaa Battulga, presidente della Mongolia; Gurbanguly Berdymuhamedov, presidente del Turkmenistan; Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp); Carlo XVI Gustavo, re di Svezia, e Le Ba Binh, ambasciatore vietnamita in Corea del Nord. Infine, il presidente del Partito del lavoro ha ricevuto l'augurio di Raul Castro Ruz, primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista di Cuba. Anche il Comitato centrale permanente dell'Associazione generale dei residenti coreani in Giappone (Chongryon) non ha mancato di inviare il suo omaggio al presidente Kim Il-sung e al presidente Kim Jong-il, che hanno gettato le "fondamenta eterne per la prosperità del paese e della nazione". Nel messaggio, si legge, ci sono anche le più calorose congratulazioni al leader supremo Kim Jong-un "che sta inaugurando un'età dell'oro nella costruzione di un potente paese socialista". (Git)