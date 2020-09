Polonia: premier Morawiecki, siamo aperti a tutti i bielorussi che hanno bisogno di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è una "casa aperta" per tutti i bielorussi che hanno bisogno di aiuto. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki dopo aver incontrato la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya a Varsavia. "Siamo pieni di ammirazione per la determinazione, il coraggio, la lotta per la libertà e la democrazia del popolo bielorusso. Questa tradizione di lotta "per la nostra e la vostra libertà" è anche polacca e ve la trasmettiamo", ha detto Morawiecki. "Lottiamo perché la questione bielorussa resti costantemente viva in ogni forum internazionale, nell'Unione europea, a Bruxelles, a Washington e in tutti gli Stati democratici del mondo", ha continuato. Il capo del governo ha simbolicamente consegnato a Tikhanovskaya le chiavi della nuova sede della Dom Bialoruski di Varsavia, fondazione per la promozione delle relazioni polacco-bielorusse e punto di riferimento per la locale minoranza bielorussa. (Vap)