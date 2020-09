Scuola: Strada (Lce), in Lombardia 31mila studenti senza computer, impensabile che Regione non li fornisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, a pochi giorni dalla ripresa dell'anno scolastico in una nota denuncia che "mancano 31.000 computer. La mappatura effettuata dalla Regione rileva che il 18 per cento degli studenti lombardi non possiede un device tecnologico e il 39 per cento è privo di connessione. È impensabile attendere il 2021 per procuraglieli". "Ieri - riporta Strada - in aula consigliare l'Assessore De Nichilo Rizzoli, nel confermarmi che verrà rispettato l'impegno preso a luglio all'unanimità con l'ordine del giorno n. 1185 per il sostegno al superamento del 'digital divide' nella popolazione scolare dai sei a diciotto anni, ha però precisato che i device digitali necessari verranno acquistati solo nel 2021". "Non è assolutamente pensabile – continua la consigliera civica - che la Regione Lombardia, dopo aver effettuato la necessaria mappatura del bisogno tecnologico non fornisca subito agli studenti gli strumenti necessari al superamento della povertà digitale e che ben 31.000 ragazzi privi di tablet o pc perdano un quadrimestre o anche più di lezioni e debbano attendere l'anno prossimo per fruire dell'e-learning quando è previsto". (com)