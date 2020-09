Bielorussia: Lukashenko, no all'estradizione in Ucraina dei mercenari russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko ha rifiutato l'estradizione in Ucraina di un gruppo di mercenari russi, arrestati e detenuti a Minsk lo scorso luglio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Unian", riprendendo le parole dette da Lukashenko nel corso di un'intervista rilasciata ai media russi. Un gruppo di trentatré mercenari è stato fermato in Bielorussia alla fine di luglio. Tra i soldati fermati, alcuni avevano combattuto contro l'Ucraina nella guerra nel Donbass. Il 14 agosto la Bielorussia ha permesso ai mercenari di tornare in Russia, tra le proteste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito la mossa "strana, politicamente scorretta, inaccettabile visti i rapporti amichevoli tra i due paesi". Nel corso dell'intervista, Lukashenko si è difeso dalle accuse. "Ho chiesto all'Ucraina e alla Russia di mandare i loro procuratori, non hanno inviato nessuno. Ho allora mandato mio figlio, che è un consulente per la sicurezza, a scusarsi e a chiedere alle truppe dove volessero andare. Hanno risposto di voler tornare in Russia e così sono stati rimpatriati", ha concluso Lukashenko. (Rum)