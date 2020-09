Spagna: Comunità Madrid, sindacati sanità protestano per "abbandono" da parte Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori sigle sindacali del sistema sanitario pubblico della comunità di Madrid hanno annunciato una mobilitazione generale per protestare contro "l'abbandono e il disinteresse per i professionisti" da parte del governo regionale e non escludono il ricorso a scioperi parziali o totali. I sindacati hanno invitato il personale medico a manifestare martedì prossimo davanti ai principali centri sanitari ed il 21 settembre di fronte alla sede dell'assessorato regionale alla Salute. "Se non ci sarà il rispetto degli accordi e degli impegni presi rafforzeranno le misure di pressione in difesa della salute pubblica" hanno affermato in una nota, chiedendo che siano riconosciuti i "meriti professionali". (Spm)