Sierra Leone: coronavirus, tribunale respinge richiesta di trasferimento ex presidente liberiano Taylor

- Un tribunale della Sierra Leone ha respinto la richiesta dell'ex presidente liberiano Charles Taylor di essere trasferito dal carcere britannico in cui è detenuto, a causa dei rischi connessi al coronavirus. Secondo la stampa locale, Taylor - che è stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento dei ribelli in Sierra Leone durante la guerra civile del 1991-2002 - ha sostenuto che la diffusione dei contagi da Covid-19 nel Regno Unito è una minaccia mortale per la sua persona e per questo ha chiesto di essere trasferito in un "paese terzo sicuro". Nel respingere la sua richiesta, la Corte ha sostenuto che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha finora dichiarato alcun paese "sicuro dal Covid-19". Taylor è stato condannato a 50 anni di carcere per crimini di guerra da un tribunale che fa riferimento alle Nazioni Unite, all'Aja. (Res)