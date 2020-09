Turismo: ministro Gonzalez Laya al "Corriere della Sera", Spagna non accetta di rimanere isolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna negozierà l'apertura di corridoi turistici, almeno per le isole Canarie e Baleari: "Non vogliamo ulteriori restrizioni alle frontiere" in quanto la pandemia ha attaccato "una delle libertà più europee" ovvero quella di movimento. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, in una intervista al "Corriere della Sera" nel corso della sua visita di ieri a Milano. "L'Europa è stata, credo, molto efficace nel coordinare la gestione delle sue frontiere esterne, con misure di contenimento che vengono rimodulate ogni 15 giorni. Però è stata molto meno efficiente nella gestione delle frontiere interne all'Unione europea. Ogni Paese ha preso i provvedimenti che riteneva più opportuni, senza un coordinamento. Per questo stiamo cercando con Italia, Francia e Germania un'armonizzazione e una più razionale lettura dei dati: non solo quanti contagi in un giorno, ma anche quanti test sono stati condotti, quanti ricoveri, in quali regioni. Non ha senso mettere in quarantena un'intera nazione. Stiamo imparando", ha dichiarato. (segue) (Res)