Turismo: ministro Gonzalez Laya al "Corriere della Sera", Spagna non accetta di rimanere isolata (2)

- La pandemia, secondo Gonzalez Laya, "riflette la difficoltà di comprendere che nessuno sarà in salvo finché non saremo tutti in salvo. Una risposta puramente nazionale non serve, perché siamo interdipendenti, e lo si vede anche con il Recovery Fund. In gioco non c'è l'economia nazionale ma il mercato unico europeo", ha detto. Poi il ministro parla di come se la caverà l'Europa quando Angela Merkel si ritirerà a vita privata l'anno prossimo. "Le persone sono tremendamente importanti, però dobbiamo costruire politiche che funzionino indipendentemente dalle persone. Il ruolo di Angela Merkel è stato cruciale in materia di migrazioni, di integrazione europea e nelle recenti trattative per il Recovery Fund. E dimostra l'importanza di una leadership europea con la 'I' maiuscola che incarni un progetto politico per un'Europa più forte, in un momento geopolitico convulso". Non è una questione di carisma personale. "Sì, ma il ruolo di Angela Merkel è stato un po' più complicato durante la crisi del 2008. Lei stessa ha dovuto imparare a trovare soluzioni europee". (segue) (Res)