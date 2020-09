Milano: al via "nafta- terra di mezzo" la prima mostra in camera arbitrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arte e diritto, un connubio inedito, ma sempre più saldo. Oggi la Camera Arbitrale di Milano, specializzata in arbitrati e mediazioni, apre i propri spazi all'arte e inaugura la sua prima mostra, ponendosi come luogo di dialogo e di incontro, non solo tra parti in lite, ma anche tra visitatori e opere. "Nafta, la verità non esiste" è il titolo della mostra che sarà possibile ammirare gratuitamente da oggi fino al 17 dicembre negli uffici della Camera Arbitrale di Milano, Palazzo Francesco Turati, via Meravigli 7 a Milano su appuntamento. Nafta è il primo evento di un progetto più ampio "Terra di mezzo", che vedrà susseguirsi un ciclo di mostre tra il 2020 e il 2021. "Nafta", con 22 fotografie in bianco e nero, realizzate da Elena Mocchetti, artista e reporter, rappresenta un percorso dell'animo in spazi di abbandono ed emarginazione economica e sociale. Le immagini e i video raccontano verità difficili tra la costa sud occidentale della Sicilia e la strada P2/P13 che attraversa la Tunisia. Ragazzini di età compresa tra i sette e i diciassette anni per fuggire dalla guerra e dalla povertà contrabbandano nafta, tabacco e alcol e spesso inseguiti dalla polizia esplodono insieme al loro carico infiammabile. La mostra ideata dalla Camera Arbitrale di Milano, società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nasce in collaborazione con la Collezione Giuseppe Iannaccone.