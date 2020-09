Milano: al via "nafta- terra di mezzo" la prima mostra in camera arbitrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terra di Mezzo" e il suo primo appuntamento "Nafta" rappresentano per noi un vero esperimento nell'abbattere gli schemi e cercare di conciliare mondi diversi – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore generale della Camera Arbitrale di Milano. Con questo progetto vogliamo esprimere un valore in più insito nella nostra Camera Arbitrale pensata come luogo di apertura e dialogo. La Camera Arbitrale è una vera Terra di mezzo, uno spazio in cui convivono visioni del mondo differenti, nel rispetto di tutti e delle regole comuni. Inoltre per le peculiarità del mondo dell'arte e per la complessità dei suoi conflitti abbiamo dedicato al settore un progetto di mediazione specializzato "ADR Arte" con l'intento di offrire alle parti un mediatore imparziale esperto in conflitti relativi ai beni culturali, per dare una mano a un ambito economico in evidente espansione". "Negli spazi della Camera Arbitrale di Milano ho trovato un sistema che fa dell'ascolto e della mediazione un'occasione di sviluppo attraverso l'arte e il confronto con uno dei sistemi più complessi della nostra società: quello legale – ha dichiarato Elena Mocchetti, la prima artista coinvolta nel progetto Terra di Mezzo - Abbiamo scelto di presentare una parte di "Nafta" per conformità al metodo usato nel costruire la narrazione, il cui intento, più che affermare verità è quello di suscitare suggestioni e domande, un dialogo fatto di assonanze tra diversità". (segue) (Com)