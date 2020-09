Milano: al via "nafta- terra di mezzo" la prima mostra in camera arbitrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo progetto – ha scritto Rischa Paterlini nel Catalogo Nafta realizzato per l'occasione - vogliamo provare a scoprire i diversi modi di essere artista e di occuparsi di arte. Ad Elena Mocchetti non interessa compiacere il pubblico, interessa mostrarci le cose per quello che sono. Pensiamo che scontrarsi e scoprirsi nei tratti di gente comune, sentire un pugno allo stomaco e avere i brividi per un'immagine potrebbe farci sentire più vivi...forse". In Italia le mostre d'arte generano in un anno un volume d'affari pari a 166 milioni di euro, di questo circa un terzo è in Lombardia. (Fonte: Siae dati 2018). Secondo gli ultimi dati dell'ufficio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in Italia al 30 giugno 2020 risultano attive 6400 imprese nei settori del commercio al dettaglio di oggetti d'arte, restauro, attività museale e formazione. Di queste imprese il 19,9 per cento è presente in Lombardia e il 9,4 per cento a Milano Monza Brianza Lodi. Aumenta del +1,5 per cento in Italia il numero delle imprese del settore artistico in un anno, in Lombardia del 3,3 per cento, nelle province di Milano Monza Brianza e Lodi del 3,4 per cento, a Lodi +5,3 per cento, Monza e Brianza del + 4,9 per cento. Tendenza di crescita costante del settore in 5 anni in Italia del 4,3 per cento, Lombardia del 9,2 per cento, Milano Monza Brianza Lodi del 10,9 per cento, Monza 30,6 per cento, Lodi 17,6 per cento, Milano 8,6 per cento. (Com)