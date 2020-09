Governo: ministro Franceschini a "La Stampa", patto con l'opposizione per le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se al referendum vincerà il Sì, come penso, sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali necessarie". A undici giorni dalle urne su referendum e Regionali, il capodelegazione Pd e ministro della Cultura Dario Franceschini avanza in una intervista a "La Stampa" la sua proposta bipartisan: "So già che adesso riceverò molti no, ma credo ci saranno ripensamenti dopo il 21 settembre". Convinto che quel lunedì le notizie saranno buone per i dem e il governo "andrà avanti fino a fine legislatura" - e proiettato verso i progetti del Recovery Plan, "arriveranno nei tempi giusti: la fretta fa i gattini ciechi". Quanto al referendum, dalla Direzione dem è uscito un Sì un po' sofferto, con vari esponenti del partito contrari. "Abbiamo avuto un dibattito tranquillo e costruttivo, merce rara nella politica italiana. La posizione del segretario è largamente maggioritaria ed è la conferma di quanto abbiamo deciso un anno fa alla nascita del governo". Una posizione largamente maggioritaria col sistema di voto del silenzio- assenso... "Non mi pare che cambi la sostanza del voto. Alla nascita del governo, gli alleati ci hanno chiesto di inserire la riduzione del numero dei parlamentari e noi abbiamo posto la condizione delle riforme collegate: a memoria non ricordo nessuno né dal Pd né dal mondo della sinistra che allora abbia detto 'è un prezzo troppo alto da pagare per far nascere il governo'". Roberto Saviano vi ha apostrofato 'Andate a cag..., voi e le vostre bugie'. "Una caduta di stile, piena di inspiegabile rancore. La posizione di Zingaretti è quella del partito. Offendere lui significa offendere centinaia di migliaia di militanti ed elettori Pd". (segue) (Res)