Governo: ministro Franceschini a "La Stampa", patto con l'opposizione per le riforme (2)

- Pacta sunt servanda, ha detto Franceschini, i patti si rispettano: ma forse non è corretto cambiare la Costituzione per rispettare un patto politico. "Il percorso è quello dell'articolo 138. La riforma ha avuto una larga maggioranza in Parlamento, ora ci sarà il referendum: più garantista di così! Di per sé, il taglio da solo non è un pericolo per la democrazia né la soluzione di un problema. Ma è un punto di partenza su cui costruire un'altra serie di riforme". Si rischia di firmare una cambiale in bianco. Il Pd vota la riforma a cui tiene il M5S, che diventa legge, ma sulle altre non c'è certezza. "Non è così, perché ci sono ancora due anni di legislatura. E voglio fare un invito a tutte le forze politiche. Abbiamo sperimentato tutti, misurandoci col governo del Paese, che il sistema non funziona bene come dovrebbe: visto che il taglio dei parlamentari ha un gradimento trasversale, sia l'avvio di un periodo di riforme per mettere in condizione chi vincerà la prossima volta di misurarsi con un sistema che funziona". Sta invitando le opposizioni a scrivere insieme riforme costituzionali. "Se siamo tutti d'accordo che il sistema ha bisogno di correttivi, usiamo la seconda parte della legislatura per lavorarci. A partire dal superamento del bicameralismo perfetto". Ora certo non c'è il giusto clima, "ma siamo in campagna elettorale e so che la mia proposta riceverà dei no. Ma ci potrebbero essere ripensamenti dopo il 21". La sconfitta alle Regionali non avrà conseguenze sul governo. "Stiamo lavorando perché le cose vadano bene. Ma comunque il governo andrà avanti. In Italia si vota continuamente per amministrative, regionali, referendum. Non è possibile che ogni turno elettorale mini la stabilità dei governi, lo dico per la tenuta del sistema". (Res)