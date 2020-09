Banche: Ruocco (M5s), guardia alta contro comportamenti scorretti e attenzione a rilancio investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna tenere la guardia alta per impedire comportamenti scorretti tra le diverse banche operanti in Italia e la massima attenzione alle semplificazioni per rilanciare gli investimenti. Così la presidente della commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco, durante l’audizione con l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, e Stefano Vincenzi, general counsel sull’applicazione delle misure per la liquidità. Stando alla relativa nota, nel corso dell’audizione è stata dedicata particolare attenzione all’analisi dei finanziamenti erogati e garantiti dallo Stato e alle moratorie concesse, soprattutto con riferimento alle controllate CheBanca!, Compass e Selma. Discussi anche i tassi di interesse medi applicati ai finanziamenti erogati con e senza intervento del fondo di garanzia pubblica e la condotta tenuta dall’intermediario verso i sistemi di risoluzione delle controversie istituiti presso gli organi di vigilanza. I dati confermano una bassa operatività di Mediobanca con riferimento ai finanziamenti inferiori ai 30 mila euro garantiti dallo Stato, anche a causa del suo posizionamento operativo. Risulta invece rilevante, prosegue la nota, l’operatività del Gruppo sulle moratorie dove al 31 luglio 2020 sono state concesse per un importo complessivo superiore a 2,3 miliardi di euro. (segue) (Com)