Banche: Ruocco (M5s), guardia alta contro comportamenti scorretti e attenzione a rilancio investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'audizione particolare enfasi è stata posta da Mediobanca sulla necessità di semplificare e velocizzare sia le procedure di aumento di capitale per le società quotate (prevedendo, ad esempio, l’eliminazione del passaggio assembleare per le ricapitalizzazioni fino al 20 per cento del flottante) sia i meccanismi di escussione delle garanzie statali previste dai decreti a supporto della economia. In particolare, Nagel ha sottolineato la necessità di rivedere il calendar provisioning della Bce che, per i nuovi incagli e sofferenze a partire dal 2020, impone tempestivi provisioning e write off delle posizioni deteriorate. “Sono sempre più convinta della necessità di creare una bad bank nazionale in quanto la mole di moratorie e nuovi finanziamenti, pari complessivamente a circa 400 miliardi, con molta probabilità, si trasformerà in nuovi Npl, stimabili in circa 130 miliardi", ha detto Ruocco, sottolineando la necessità di “porre in essere tutte quelle iniziative di semplificazione normativa, anche a livello di normativa secondaria, finalizzate a rilanciare gli investimenti che richiedono necessariamente capitale paziente ossia il capitale di rischio. (Com)