Regno Unito: ministro Interno Patel, ambientalisti di Extinction Rebellion sono "criminali"

- La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha dichiarato che gli attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion sarebbero dei "criminali", aggiungendo che non avrebbe tollerato questo tipo di "anarchia" nelle strade del Regno Unito. Il gruppo si è reso responsabile, la scorsa settimana, di aver bloccato la distribuzione di diversi quotidiani nelle edicole, in segno di protesta con quello che loro definiscono "immobilismo della stampa e del governo" sulla questione del cambiamento climatico. La ministra ha descritto il gruppo come "cosiddetti eco-crociati che si sono trasformati in criminali", che "distruggono la nostra società libera" con "tattiche di guerriglia". Da quanto emerge il governo starebbe considerando di classificare il gruppo come "gruppo criminale organizzato", per permettere alla polizia di perseguire gli attivisti per la loro appartenenza al gruppo. (Rel)