Egitto: ministro dell'Istruzione Shawqi discute dell'insegnamento della lingua cinese

- Il ministro dell'Istruzione egiziano, Tariq Shawqi, ha discusso ieri con l'ambasciatore cinese in Egitto, Liao Li Xiang, di diverse questioni relative ai progetti di cooperazione tra Egitto e Cina nel quadro dei piani di sviluppo dell'istruzione, ed in particolare dell'avvio dell'insegnamento della lingua cinese in alcune scuole del Paese. L'ambasciatore cinese, riferisce il quotidiano "Al Masry al Youm" ha espresso il suo apprezzamento per la proficua collaborazione con il ministero dell'Educazione egiziano, lodando la riforma dell'istruzione e il programma di sviluppo che è stato realizzato nel processo educativo in Egitto.(Cae)