Tunisia: alluvione a Jendouba, le acque portano via una bambina di quattro anni

- Una bambina di quattro anni è stata portata via dalle acque dell'alluvione che ha colpito l'area di Maraghmeh, nei pressi della città nordoccidentale di Jendouba, in Tunisia. L'episodio, riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", è avvenuto ieri sera quando la bambina si trovava vicino alla casa della sua famiglia con il fratello minore, dopo che nella zona sono cadute notevoli quantità di pioggia. Proseguono gli sforzi degli agenti della Protezione civile e della Guardia nazionale a Wadi Meliz e Ghar al-Dima per la ricerca della bambina scomparsa nelle acque della valle, i cui livelli sono aumentati drammaticamente dopo le intense precipitazioni. (Tut)