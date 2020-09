Etiope: si tengono oggi le elezioni regionali nel Tigré, non autorizzate dal governo centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, tuttavia, il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) aveva annunciato l’intenzione di ignorare la decisione del governo di rinviare le elezioni parlamentari a causa dell’emergenza coronavirus e di voler proseguire con il processo elettorale. In una dichiarazione diffusa il 5 maggio, il Tplf ha invitato anche le altre regioni etiopi “che credono nell'autodeterminazione” a fare lo stesso. In questi giorni diverse critiche sono state rivolte al governo centrale di Addis Abeba sull'intenzione di censurare la copertura delle elezioni del Tigré. Le autorità etiopi hanno impedito a 12 persone, di cui quattro giornalisti ed un analista, di imbarcarsi su voli diretti nella regione etiope, hanno riferito ai media etiopi funzionari della Sicurezza, mentre alcuni passeggeri hanno aggiunto che sono stati loro sequestrati telefonini e laptop. A confermare la versione è stato anche il giornalista di "Awlo Media", Hager Teklebirhan, che si trovava tra i passeggeri di un volo diretto a Mekele - capoluogo del Tigré - e non è stato autorizzato a partire. Teklebirhan ha aggiunto che nel fine settimana almeno tre suoi colleghi hanno ricevuto una telefonata dalle autorità etiopi, con la quale li invitavano a non andare a Mekele. L'analista William Davison, osservatore per l'International Crisis Group, non è potuto partire per le stesse ragioni. (segue) (Res)