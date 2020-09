Brexit: governo britannico rivelerà in giornata nuova legge sul commercio interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori dettagli sulla legge che dovrebbe regolare il mercato interno britannico dopo la fine del periodo di transizione per la Brexit dovrebbero essere pubblicati in giornata. Come riferisce l'emittente "Bbc", la "Legge sul Mercato Interno" (Internal Market Bill) dovrebbe regolare la divisione dei poteri in materia commerciale all'interno del paese, poteri che attualmente sono di fatto nelle mani dell'Unione europea. Tuttavia la legge potrebbe andare a modificare, nei suoi effetti, l'accordo di uscita del Regno Unito dall'Ue stipulato circa un anno fa. (Rel)