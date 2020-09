Spagna: Casado (Pp), governo ha abbandonato milioni di cittadini a dispetto della propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto della "propaganda" il governo spagnolo ha "abbandonato milioni di cittadini". Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nel corso della seduta del Congresso dei deputati al centro della quale sono stati affrontati i temi più caldi del dibattito politico come la gestione della pandemia del coronavirus, le misure adottate dal governo per il ritorno a scuola ed il bilancio generale dello Stato. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha replicato affermando che grazie agli sforzi della società il paese "ha invertito la rotta" in un esercizio di "collaborazione senza precedenti". Il premier ha poi aggiunto di aver proposto unità ai partiti di opposizione per approvare il bilancio generale e rinnovare gli organi di alcune importanti istituzioni (tra le quali il Consiglio generale della magistratura, della Corte costituzionale, della Radio e Televisione spagnola e del Difensore del popolo) ricevendo "un no assoluto". Casado ha replicato sostenendo di essersi offerto di "depoliticizzare" il rinnovo dell'organo di governo dei giudici, accusando il premier di "preferire un partito imputato e contro la monarchia" riferendosi ad Unidas Podemos, principale alleato di governo. "Finché continuerà a fare del male agli spagnoli ci avrà contro", ha concluso. (Spm)