- "I bastardi che hanno ucciso il giovane Willy non sono figli della cultura di destra, come vorrebbe raccontare la sinistra, ma figliocci di quella Gomorra mitizzata in TV grazie ai salotti buoni degli intellettuali nostrani". Lo scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fd'I. (Rin)