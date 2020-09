Mauritania: ministro Petrolio Salah, settore minerario ha un grande deficit in termini di dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio, dell'energia e delle miniere della Mauritania, Abdessalam Ould Mohamed Salah, ha detto che il settore minerario in Mauritania soffre di un forte deficit di risorse umane. Questa mancanza, secondo il ministro, complica l'attuazione di politiche efficienti e significative in termini di redditività per i cittadini. Salah ha detto che il suo dicastero sta attualmente lavorando alla raccolta di dati accurati al fine di stabilire una visione chiara per il settore. Il ministro è intervenuto ieri all'avvio dei lavori del gruppo parlamentare per la protezione delle risorse minerali e di gas presieduto dal deputato Baba Ould Beniouk. Lo ha reso noto l’emittente “Sahara media”. (Res)