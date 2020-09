Sardegna: progetto di rilancio per la miniera di fluorite di Silius, sul piatto 39 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentanove milioni di euro, cinquanta nuovi posti di lavoro e un progetto concreto per il rilancio della miniera di fluorite di Silius, nel Gerrei, per decenni una delle realtà produttive più importanti della Sardegna sud-orientale ma ferma ormai dal 2007. Ora la società Mineraria Gerrei srl punta alla ripresa dell'attività estrattiva di un minerale considerato "strategico" per paesi come la Cina, gli Stati Unite e l'Unione Europea. L'obiettivo è l'estrazione di due milioni di tonnellate di fluorite già certificate per le quali servirà la realizzazione di moderni impianti di trattamento e autoproduzione energetica: i cantieri di Muscadroxiu e Pozzo Centrale saranno il fulcro dell'attività estrattiva. I tempi sono stretti: entro giugno del 2021 la Mineraria Gerrei conta di avere tutte le autorizzazioni necessarie ed entro il 2022 l'attività estrattiva potrebbe iniziare concretamente nel 2022. L'attività estrattiva nella miniera di fluorite di Silius è iniziata negli anni Cinquanta ma dopo varie vicissitudini, la produzione è stata bloccata nel 2007. Il riavvio dell'attività, oltre al beneficio dei posti di lavori diretti, beneficio all'intero Gerrei. (Rsc)