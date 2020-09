Imprese: Giordani (Mediaset), strategia è consolidamento europeo, con Vivendi troveremo soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda con Vivendi ci sono state numerose speculazioni e indiscrezioni sulla stampa su cui non voglio entrare nel merito: al momento possiamo confermare di non vedere nessun’altra strategia industriale se non quella del consolidamento europeo. Così il direttore finanziario del Gruppo Mediaset, Marco Giordani, durante la conference call odierna con gli analisti finanziari sui risultati al 30 giugno 2020. “Per quanto riguarda Vivendi, sono sicuro che si potrà trovare una soluzione: noi continueremo a lavorare nell’interesse di tutti i nostri azionisti garantendo che nessuno prevalga sugli altri, e se ci saranno progetti in grado di creare valore per tutti saremo assolutamente disponibili a discuterne”, ha detto. (Rin)