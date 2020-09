Russia-Bielorussia: presidenti Putin e Lukashenko discuteranno su debito statale di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko, nell'incontro in programma a Mosca intendono discutere tutta una serie di questioni commerciali e economiche, incluso il tema della ristrutturazione del debito statale bielorusso. È quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all'agenzia di stampa "Tass". "A livello di esperti e di vari dipartimenti, prosegue il lavoro su questioni di attualità, che si tratti della questione dei debiti bielorussi, della tabella di marcia per l'integrazione, della questione dei prezzi delle risorse energetiche fornite alla Bielorussia, dell'interazione di un enorme numero di imprese, cioè un'intera gamma di relazioni commerciali ed economiche", ha dichiarato Peskov. "Tutto questo viene discusso ogni volta nelle riunioni dei due presidenti. Ora, in condizioni in cui la Bielorussia sta attraversando giorni così difficili, questa comunicazione sta diventando ancora più rilevante e importante", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. (Rum)