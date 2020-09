Calabria: minoranze linguistiche, Spirlì presiede riunione con Coremil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della giunta della Calabria, Nino Spirlì, con deleghe alla Cultura e Beni culturali, ha presieduto in Cittadella una riunione del Coremil (Comitato regionale delle minoranze linguistiche), le comunità Grecaniche Occitane e Arbëreshë. All’incontro erano, inoltre presenti Sonia Talarico, direttore generale settore Istruzione e attività culturali e Maria Antonella Cauteruccio, dirigente settore cultura, musei, biblioteche, archivi e minoranze linguistiche. "Il Coremil - ha spiegato in una nota la Regione - rappresenta uno degli strumenti essenziali per la tutela e la promozione della grande pluralità linguistica e culturale della nostra regione, e in tale ambito le identità costituiscono un vero tesoro e patrimonio culturale. Noi lavoreremo affinché non resti nel dimenticatoio, come già successo con le passate amministrazioni e, in particolar modo, per tutelare le identità e mantenere ed aumentare il numero di persone che parlino l’Arberesh, l’Occitano e il Grecanico, evitando che il patrimonio linguistico, e dunque, una lunga storia umana si disperda". "Questo comitato - ha precisato Spirlì - si adopererà per dare finalmente una svolta decisiva a questo grande progetto, mettendo in campo le giuste competenze e professionalità, per dare le risposte che da troppo tempo questo territorio attende". (Ren)