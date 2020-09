Siria: autorità curde trasferiscono famiglie straniere legate all’Is dal campo di Al Hol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità curde che controllano il nord-est della Siria hanno trasferito alcune famiglie straniere legate allo Stato islamico (Is) dal campo profughi di Al Hol al campo di Roj per far loro intraprendere un percorso di riabilitazione. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Finora sono state 76 le famiglie trasferite su loro richiesta dopo avere mostrato segni di pentimento. Secondo l'amministrazione di Al Hol, un totale di 395 famiglie verranno trasferite nel campo di Roj (ampliato in coordinamento con le Nazioni unite) dove vivranno in tende singole e il velo sul viso indossato dai seguaci dell'Is non è permesso. Varie organizzazioni umanitarie hanno ripetutamente denunciato le deplorevoli condizioni di vita presso il campo di Al Hol, dove 65 mila persone sono alloggiate (di cui più della metà minori di cinque anni) e il primo caso di coronavirus è stato registrato a fine agosto. (Rel)