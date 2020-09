Energia: governo Polonia, Germania può usare Baltic Pipe se abbandona Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è pronta a offrire alla Germania il gasdotto Baltic Pipe in sostituzione del Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il portavoce del governo polacco, Piotr Muller. "Dobbiamo considerare diverse opzioni quando si tratta di sicurezza energetica. La Polonia ha sottolineato fin dall'inizio che la solidarietà europea in quest'area dovrebbe essere univoca. Pertanto, se tali esigenze da parte tedesca vengono espresse, la Polonia è aperta all'utilizzo delle infrastrutture che ha costruito per la sua stessa sicurezza energetica", ha dichiarato Mueller alla televisione polacca. "Ci approcciamo alla sicurezza energetica in modo solidale, crediamo che debba essere costruita con un approccio paneuropeo. È difficile non guardare con preoccupazione ad iniziative come Nord Stream 2, che contraddicono l'idea di solidarietà e sicurezza energetica", ha aggiunto il portavoce polacco. Nei giorni scorsi, in seguito al caso relativo all'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, la cancelliera Angela Merkel non ha escluso come possibile sanzione l'abbandono del progetto Nord Stream 2 per trasportare il gas dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. (Vap)