Tlc: Giordani (Mediaset), con situazione più chiara potremmo valutare investimento in rete unica

- Per il Gruppo Mediaset è fondamentale che la rete sia indipendente, neutrale ed efficiente per quanto riguarda i costi. Lo ha detto il direttore finanziario del Biscione, Marco Giordani, durante la conference call odierna con gli analisti finanziari sui risultati del Gruppo al 30 giugno 2020. “Un eventuale investimento nella rete unica potrà essere preso in considerazione quando il contesto sarà più chiaro”, ha detto. (Rin)