Algeria: agenzie immobiliari in crisi dopo 2 anni di crollo delle compravendite

- Il capo della Federazione nazionale delle agenzie immobiliari algerine, Noureddine Mansouri, che conta 1.900 agenzie immobiliari in Algeria, ha denunciato un crollo del 100 per cento delle compravendite in due anni. La federazione ha depositato un dossier per risolvere la crisi , composto da proposte in quattro pagine, sul tavolo del presidente della Repubblica, Abdel Majid Tebboune. Si parla della difficile situazione del mercato immobiliare in Algeria negli ultimi due anni a causa della situazione politica nel 2019, a seguito delle proteste popolari, e degli eventi che hanno seguito del 2020, come lo scoppio dell’epidemia di coronavirus e le misure di quarantena. (Res)