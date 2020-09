Ue: Mulè (FI) su Recovery found, da governo imbarazzante elenco invece di programma dettagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver assicurato e rassicurato gli italiani, dopo avere detto e ridetto in conferenze stampa a reti unificate che l'Italia avrebbe sottoposto un crono programma dettagliato entro il 15 ottobre all'Europa per accedere al Recovery Fund, oggi il governo si mostra per quello che è: inaffidabile. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Inviare in Parlamento un documento con soltanto i titoli delle aree nelle quali intervenire è pratica prossima alla truffa. Il governo con il suo premier non eletto dagli italiani ancora una volta difende se stesso dalle lacerazioni interne alla maggioranza a discapito degli italiani. È lo stesso governo che non ha cercato e continua a non cercare l'apporto delle opposizioni in un momento delicatissimo per l'Italia. Il risultato è quello sotto gli occhi di tutti: un imbarazzante e umiliante elenco di capitoli che non potrebbero essere più scontati dell'alba che vediamo ogni mattina. D'altronde la cifra di questo governo continua ad essere il distacco dalla realtà come dimostrano i ripetuti proclami dal premier in giù a infischiarsene sonoramente del voto del 20 e 21 settembre sulle regionali", aggiunge. (Rin)