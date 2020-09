Tunisia: arrestati due giovani con precedenti che si aggiravano intorno al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia tunisina del della provincia di Tunisi sono riusciti, ieri sera, ad arrestare due giovani che si aggiravano intorno alla sede dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento monocamerale tunisino) al Bardo. Si tratta in particolare di due sospetti con precedenti segnalazioni da parte delle forze di sicurezza. Uno dei due in particolare era stato già fermato e trovato in possesso di armi ed aveva scontato una pena agli arresti domiciliari. Le autorità, spiega l'emittente "Mosaique Fm", hanno deciso di tenerli in custodia fino a quando non saranno portati in tribunale. (Tut)